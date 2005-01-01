Гройсман рассказал о плане «Б» на случай прекращения транзита российского газа

Украина имеет план «Б» на случай прекращения транзита газа из России после 2019 года, сообщил премьер-министр страны Владимир Гройсман.

«Я считаю, что «Нафтогаз» и его менеджмент достаточно отстали по выполнению того плана, который был утвержден правительством относительно выделения газотранспортной системы в отдельную юридическую структуру», – цитирует Гройсмана РИА «Новости».

По словам премьера, Россия будет использовать любые возможности заблокировать работу ГТС Украины.

Ранее «Нафтогаз» заявил, что будет добиваться от Газпрома выплаты денег по решению Стокгольмского арбитража после прекращения транзита российского газа по окончании контракта.

Договор на транзит газа через украинскую территорию закончится в 2020 году. В «Нафтогазе» считают, что Газпром прекратит транзит после окончания постройки «Северного потока – 2», Россия заявляет о готовности заключить новый контракт.