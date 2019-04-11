Израильский космический аппарат разбился при попытке прилунения

Израильский космический аппарат «Берешит» потерпел аварию при попытке совершить посадку на поверхность Луны, заявил один из руководителей миссии.

Из трансляции следовало, что аппарат потерял связь с Землей при попытке прилунения, передает РИА «Новости».

«Мы, к сожалению, не смогли посадить аппарат», – подтвердил один из руководителей миссии.

Согласно плану полета, прилунение должно было занять порядка 17 минут. В случае успеха Израиль мог стать четвертой страной, достигшей поверхности спутника Земли, после СССР, США и Китая.

В ходе прямой трансляции из центра управления полетом руководители миссии говорили, что к моменту начала посадки «Берешит» находился на высоте в 25 километров от поверхности Луны. Аппарат развернулся и запустил двигатели, после чего переслал на Землю «селфи» – собственный снимок с израильским флагом на фоне лунной поверхности.

Во время прилунения израильская беспилотная станция столкнулась со сбоем в работе главного двигателя, после чего потеряла связь с центром управления полетом.

Напомним, 22 февраля ракета-носитель Falcon 9 с космическим аппаратом «Берешит» на борту стартовала с американского космодрома на мысе Канаверал. Беспилотная станция преодолела 6,5 млн километров, достигая скоростей в 36 тыс. километров в час. Ровно неделю назад «Берешит» вышел на лунную орбиту.

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