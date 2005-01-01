SpaceX вывела на орбиту израильский лунный аппарат

Американская компания SpaceX объявила о выведении в космос индонезийского спутника связи PSN-6 (Nusantara Satu) и лунного космического аппарата «Берешит» израильской компании SpaceIL.

Старт ракеты-носителя Falcon 9 с индонезийским спутником связи PSN-6 (Nusantara Satu) и лунным космическим аппаратом «Берешит» израильской компании SpaceIL состоялся в 20.45 по времени Восточного побережья США (04.45 мск пятницы) с космодрома на мысе Канаверал, передает ТАСС.

«Успешное отделение [аппарата от второй ступени] подтверждено. Лунный модуль SpaceIL начал двухмесячное путешествие на Луну», – сообщили в компании.

При этом момент отделения SpaceIL во время трансляции не был четко виден из-за яркого света солнца в отличие от кадров состоявшегося позже вывода спутника связи.

«Успешный вывод Nusantara Satu на геосинхронную переходную орбиту подтвержден. 70-я миссия SpaceX завершена», – подвела итог американская компания.

Кроме того, при помощи Falcon 9 на орбиту был выведен экспериментальный малый космический аппарат S5 Исследовательской лаборатории ВВС США, срок эксплуатации которого ограничен одним годом.

Американская компания SpaceX утверждает, что после запуска смогла обеспечить вертикальный спуск отработанной первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 на Землю для отработки технологии многоразового использования этой части ракеты.

В SpaceX уверяют, что ранее использовали эту ступень уже дважды – при выводе на орбиту спутника связи в июле 2018 года и спутника дистанционного зондирования Земли SAOCOM-1A в октябре прошлого года.