Кадыров объявил о ревизии «необоснованно начисленных» долгов Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в Чечне проведут ревизию якобы необоснованно начисленной задолженности за газ, несмотря на то, что Верховный суд республики отменил списание 9 млрд рублей долгов за газ с местного населения.

Глава республики рассказал, что начисленные Чечне долги за газ стоит изучить внимательно, пишет «Интерфакс».

«В первую очередь следует выяснить, каким образом и по каким параметрам определялась эта сумма задолженности. Слишком наивными доказательствами кажутся утверждения о том, что на территорию Чечни было отпущено столько-то кубометров газа, а куда он дальше делся, якобы не наша забота. Только тщательная инвентаризация и совместная работа могут дать точные ответы на непростые вопросы», – сказал Кадыров.

Он отметил, что во время военных действий никто не контролировал потребление газа, часто газ «пропадал в никуда, горел в гигантских факелах, возникших при попадании бомб и снарядов». Кадыров добавил, что тогда Чечня и вся Россия понесли огромные потери.

По словам главы республики, суд установил, что «Газпром межрегионгаз Грозный» шесть лет не проводил инвентаризацию активов и обязательств, хотя по закону «обязан был делать ежегодно». Кадыров уверен, что это позволило компании не списывать долги, срок исковой давности по которым истек.

Он выразил надежду, что компания проведет инвентаризацию и определит долги, которые не подлежат взысканию по закону.

Ранее стало известно, что Верховный суд Чечни отменил решение о списании с населения долгов за газ.

Напомним, Заводской суд Грозного обязал Газпром снять задолженность жителей республики на 9 млрд рублей перед ООО «Газпром межрегионгаз Грозный», так как требования об оплате «создавали в обществе социальную напряженность и могли повлечь протестные выступления населения». Однако компания подала апелляционную жалобу на такое решение суда.