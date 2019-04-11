Суд в Белоруссии вынес приговор сыну российского бизнесмена за наркотики

Суд Бреста приговорил россиянина Александра Шарыго к трем годам колонии за хранение и перевозку наркотиков через границу.

Александр Шарыго признан виновным в незаконных хранении и перевозке наркотических веществ без цели сбыта, а также перемещении наркотиков через государственную границу, сообщает «Интерфакс».

Суд приговорил Шарыго к трем годам колонии в условиях усиленного режима. Его автомобиль «Mercedes-Benz CLA45MG» конфискован.

Уточняется, что приговор пока не вступил в законную силу, поэтому может быть обжалован.

Напомним, в декабре белорусские таможенники задержали сына крупного российского бизнесмена Константина Шарыго. Во время досмотра у него обнаружили гашишное масло и марихуану. А сам Александр был в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.