Сына российского бизнесмена задержали в Белоруссии

Белорусские таможенники задержали и арестовали в Бресте россиянина, провозившего гашишное масло и марихуану, сообщает Следственный комитет республики; по данным СМИ, задержанным оказался 24-летний Александр Шарыго, сын российского бизнесмена Константина Шарыго.

«По данным следствия, 29 декабря 2018 года мужчина, управляя автомобилем Mercedes, переместил с территории Польши в Белоруссию опасные наркотические средства – гашишное масло и марихуану. Он был задержан сотрудниками таможни в пункте таможенного оформления «Варшавский мост», к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в телеграм-канале Следственного комитета Белоруссии.

Белорусский портал Tip.by утверждает, что задержанным является Александр Шарыго, являющийся сыном российского бизнесмена.

По результатам медосвидетельствования, водитель Mercedes находился в состоянии алкогольного опьянения, у него нашли 0,56 промилле в выдыхаемом воздухе, отмечает Следственный комитет Белоруссии.

Следователи предъявили обвинение по части 1 статьи 328-1 «Незаконное перемещение через Государственную границу Республики Белоруссия наркотических средств».