Грузия приняла «историческое решение» в ответ на неплатежи России в ПАСЕ

Грузия приняла решение добровольно внести в бюджет Совета Европы 500 тыс. евро в знак поддержки и в ответ на российские невыплаты, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Для маленькой Грузии за 20 лет ее членства в СЕ это решение – историческое, такие решения принимаются ответственными членами Совета Европы», – заявила министр юстиции Теа Цулукиани.

По ее словам, европейские институты признают прогресс Грузии, и это делают даже критически настроенные к стране политики.

Теа Цулукиани считает, что взнос Грузии поможет СЕ в преодолении финансового кризиса.

Накануне в ПАСЕ выступил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, который коснулся вопроса невыплаты Россией членских взносов и назвал это «попыткой принизить европейские стандарты и общие ценности».

Бюджет Грузии на этот год составляет 4,8 млрд долларов, дефицит – примерно 100 млн долларов.

Традиционно Грузия вносит в бюджет СЕ около 270 тыс. евро.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы с призывом к России сформировать делегацию и заплатить взносы.

«Угрозы приостановить права России в ПАСЕ и СЕ в случае неуплаты взноса и вовсе неуместны. СЕ рискует не только денег за пару лет лишиться, но потерять самую крупную страну Европы, 7% своего бюджета и 50% своей роли», – указал он.

Россия ежегодно переводила в бюджет Совета Европы около 30 млн евро и была одним из крупнейших доноров организации. Россия не выплачивает взносы с июня 2017 года.