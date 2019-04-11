В ЕК понадеялись на быстрое соглашение с Россией и Украиной по транзиту газа

Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович допустил возможность достаточно быстрого заключения соглашения с Россией и Украиной по вопросу транзита газа после 2019 года.

«Когда у нас была [последняя трехсторонняя] встреча 21 января, я остался весьма воодушевленным», – сказал он РИА «Новости».

Шефчович сказал, что представил Москве и Киеву предложения. По его словам, реакция обеих сторон оказалась «достаточно положительной».

«У меня не сложилось ощущения, что я предлагаю нечто совершенно нереальное. Я уверен, что если мы можем начать обсуждать это предложение конкретно и в конструктивной манере, мы можем найти решение довольно быстро», – добавил он.

Шефчович также выразил надежду на то, что его предложение России и Украине по транзиту газа после 2019 года может помочь преодолеть разногласия сторон.

По его словам, сохранение долгосрочного транзита газа в ЕС через Украину было бы в интересах самой России.

В марте «Нафтогаз» заявил, что Газпром якобы начал рассылать уведомления своим европейским партнерам о прекращении транзита по Украине. Между тем, в России рассчитывают на достижение с Киевом договоренностей по вопросу транзита газа после 2019 года.