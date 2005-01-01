Канделаки сравнила Зеленского и Шварценеггера

Телеведущая Тина Канделаки дала оценку украинскому сериалу «Слуга народа», главную роль в котором исполнил кандидат на пост главы украинского государства Владимир Зеленский.

«История политпиара такого не помнит. И Рейган, и Шварценеггер все же формировали образ политика на протяжении времени и не строили кампанию на том, что они, простые парни из народа, лучше, чем все «эти» кровопийцы», – написала она в своем Telegram-канале.

«А у Зеленского очень простой и элегантный прием в первой же серии. (…) Герой Зеленского вслух озвучивает то, что на каждых украинских выборах очевидно всем. Он говорит о том, что «нами управляют пидарасы, да и мы сами пидарасы, потому что от тех пидарасов нет воли избавиться». И через сцену оказывается в руках у этих «пидарасов», – рассказала Канделаки.

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Телеведущая пообещала, что продолжит смотреть сериал. «Глядишь, к финалу Зеленский из кинопрезидента превратится в настоящего», – заключила она.

Премьера сериала «Слуга народа», снятого студией «Квартал 95», состоялась на украинском телеканале «1+1» 16 ноября 2015 года. Слоган шоу: «История следующего президента». Зеленский играет учителя истории Василия Голобородько, который неожиданно становится президентом Украины.

Напомним, по итогам первого тура выборов Зеленский получил 30,24% голосов, Порошенко – 15,95%. Второй тур состоится 21 апреля.

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