В Крыму конкретизировали ущерб Севастополю со стороны Украины

Городская инфраструктура и заводы, на которых базировалась экономика Севастополя, были практически уничтожены за время нахождения Крыма в составе Украины, ущерб, вероятно, составляет десятки миллиардов рублей, сообщила депутат заксобрания города, председатель постоянного комитета по экономике Татьяна Лобач.

Лобач заявила, что ущерб, вероятно, будет исчисляться в десятках миллиардов, так как «городское хозяйство было в упадке – от ремонта дворовых проездов и освещения улиц до заводов», передает ТАСС.

«Например, завод Орджоникидзе (Севастопольский морской завод, в данный момент входит в структуру Объединенной судостроительной корпорации), наше градообразующее предприятие, находилось в упадке», – рассказала она.

Депутат отметила, что за пять лет в составе России в Крыму и Севастополе восстанавливаются дороги и строятся новые, построен терминал для аэропорта Симферополя и Крымский мост, решаются другие проблемы. На все это из федерального бюджета выделяются большие суммы.

Председатель постоянного комитета Заксобрания по социально-гуманитарным вопросам Татьяна Щербакова добавила, что серьезный урон в украинский период нанесен и социальной сфере.

Это детские сады, «которые были закрыты и непонятно куда переданы», и ущерб для системы образования, здравоохранения, на которые «поступали копейки».

Ранее в Крыму создали группу для анализа нанесенного Украиной ущерба.

Напомним, спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил посчитать экономические потери за время нахождения Крыма в составе Украины, чтобы потребовать от Киева их возместить.

Поручение были профильным комитетам Госдумы и госсовета Крыма.

После рабочая группа Госдумы озвучила предварительные оценки ущерба, которые понес Крым и Севастополь от политики украинских властей – он составил более 1,5 трлн рублей.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, в чем сложность подсчета украинского ущерба Крыму.