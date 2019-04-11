Ким Чен Ын призвал нанести удар по использующим санкции для удушения КНДР

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в ходе пленарной сессии Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ЦК ТПК) призвал «нанести сокрушительный удар по враждебным силам», применяющим санкции для удушения республики.

По словам Ким Чен Ына, действия враждебных сил «лишь подтверждают правильность проводимой правительством политики опоры на собственные силы», при которой национальная экономика должна быть самодостаточной и опираться на собственные технологии и ресурсы, передает ТАСС.

«Необходимо нанести сокрушительный удар по враждебным силам, которые пребывают в заблуждении, что санкции смогут заставить нас сдаться», – цитирует Ренхап лидера КНДР.

Ким Чен Ын подчеркнул, что «самодостаточная национальная экономика является фундаментом для развития социализма и определит будущее революции».

Ранее Трамп не исключил введения новых санкций против КНДР.

Напомним, февральский саммит между лидерами США и КНДР в Ханое саммит завершился безрезультатно, так как Трамп пытался убедить Ким Чен Ына отдать США ядерное оружие.

После этого в Пхеньяне заявили, что рассматривают возможность приостановки дальнейших переговоров с Вашингтоном о ядерном разоружении. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как Ким Чен Ын устроил Трампу «горькое поражение».