Жители Башкирии оставили в приложении «Дорожный эксперт» 2 тыс. заявок на ремонт

В приложении «Дорожный эксперт», запущенном властями Чувашии в начале апреля, местные жители оставили около 2 тыс. обращений о необходимости ремонта ям на дорогах, сообщил председатель Госкомитета республики по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов.

Оно позволяет оперативно собирать информацию о дефектах дорожного полотна и устранять их, передает ТАСС.

«Уже получено порядка 2 тыс. сообщений о ямах от пользователей по всей республики. Главная задача – оцифровать все ямы и до 15 июня завершить ремонтные работы», – сказал Мухаметьянов.

Он уточнил, что для корректной работы приложения на телефоне должна работать функция геолокации.

Приложение доступно для скачивания в App Store и Google Play. Чтобы оставить заявку на ремонт, пользователь должен сфотографировать яму и обозначить место расположения. Заявка поступает организации, которая обслуживает этот участок дороги. После ремонта в приложении размещается запись о выполнении работ с фотографиями. Статус можно отследить с помощью приложения.

Сеть автодорог Башкирии достигает почти 48 тыс. км. По общей протяженности это второе место в России и первое место в Приволжском федеральном округе. По данным администрации главы республики, в 2018 году доля дорог в нормативном состоянии составила 54,5%.