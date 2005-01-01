Лингвист рассказал, как распознать мат депутата Алимовой

Доктор филологических наук, сотрудник Института языкознания РАН и Института русского языка, лингвист Владимир Плунгян объяснил газете ВЗГЛЯД, является ли лексика депутата от партии КПРФ Ольги Алимовой, с помощью которой она оценила изменение времени начала заседаний Госдумы, матом.

Плунгян пояснил, что матерную лексику определяют по наличию в слове известных корней. «И этот корень в слове есть, но она заменила его точками», – указал собеседник.

По словам лингвиста, слово, опубликованное в фейсбуке Алимовой, имеет много эвфемизмов. Но если бы это были эвфемизмы вроде слова «пипец» или «писец», то на месте пропущенной буквы стояла бы только одна точка, считает эксперт. «А поскольку точки стоит две, то других вариантов нет – пожалуй, корень налицо», – резюмировал Плунгян.

Напомним, спикер Госдумы Вячеслав Володин сделал замечание депутату от партии КПРФ Ольге Алимовой за мат в соцсетях.

Депутат Алимова сообщила, что не намерена удалять матерный пост в Facebook.

Высказываниями депутата занялась комиссия Госдумы по этике.