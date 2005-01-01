Володин потребовал от депутата Алимовой не материться

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сделал замечание депутату от партии КПРФ Ольге Алимовой за мат в соцсетях.

«Ольга Николаевна, депутаты обращают внимание на то, что вы материтесь в социальных сетях. Давайте бороться с этим недостатком. Работайте над собой, пожалуйста. Потому что вас все любят, вы, наверное, терпите, терпите целое заседание, ни на кого не материтесь, а в социальных сетях у вас открывается», – сказал Володин, передает РИА «Новости».

Во вторник члены Госдумы решили перенести начало заседаний с 10.00 на 12.00, окончания – с 14.00 на 16.00. Как заявил Володин, с этой инициативой выступили главы думских комитетов. Политик подчеркнул, что перенос «дает возможность в утреннее время рассмотреть вопросы оперативного порядка» и «провести заседания комитетов».

Алимова, комментируя эти нововведения на своей странице в Facebook, выразила недовольство, используя нецензурную лексику. «Совы победили разум! Коммунисты требовали вернуться к прежнему графику с 10.00 до 18.00 с перерывами согласно Трудовому кодексу!» – подчеркнула она.