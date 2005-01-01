Комиссия Госдумы по этике занялась матерным высказыванием депутата Алимовой

«Никто не может матом ругаться. Дело не в депутате. Это не красит никакого человека. Надо быть аккуратнее в своих высказываниях», – заявил газете ВЗГЛЯД глава думской комиссии по этике Отари Аршба, комментируя скандал с матерным постом депутата Ольги Алимовой. Вместе с тем он не стал уточнять, можно ли считать нецензурными матерные слова с пропущенными буквами.

«Мы должны выяснить конкретно, что имела в виду наша коллега. Мы в обязательном порядке соберемся и уточним ситуацию. Сначала мы должны исследовать вопрос, есть ли предмет рассмотрения комиссии. Может понадобится лингвистическая экспертиза. Это долгий процесс», – сказал руководитель комиссии Госдумы по контролю за доходами депутатов и депутатской этике Отари Аршба.

Напомним, скандал случился после того, как накануне депутаты решили перенести начало заседаний с 10.00 на 12.00. Депутат от КПРФ Ольга Алимова, комментируя эти нововведения на своей странице в Facebook, выразила недовольство, используя нецензурную лексику. После этого спикер Госдумы Вячеслав Володин сделал ей замечание за мат в соцсетях. Однако Алимова отказалась удалить свой пост. По ее словам, фактически на ее странице нет мата, поскольку она использовала пропуски букв. Алимова не видит в этом ничего противозаконного.

«Как председатель комиссии я вам сказать пока ничего не могу. Но мое личное мнение однозначное – человеку публичному не дозволены такие высказывания, это вне рамок, – отмечает Аршба. – Но мы никакого решения пока принять не можем по той простой причине, что пока это все предмет исследования».