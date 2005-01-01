Депутат Алимова отказалась удалять матерный пост

Депутат от КПРФ Ольга Алимова, которая получила замечание от спикера Госдумы Вячеслава Володина за использование нецензурной лексики в соцсетях, не намерена удалять свой пост в Facebook.

«В данной ситуации я думаю, что это оправданно, потому что действительно меня переполняли эмоции по поводу того, что мы должны теперь работать с 12 часов. Мне кажется это не очень корректным в отношении даже наших граждан. Они – труженики, а, извиняюсь, законодатели спят до 12 для того, чтобы потом работать», – цитирует Алимову РИА «Новости».

По ее словам, фактически на ее странице нет мата, поскольку она использовала пропуски букв. Алимова не видит в этом ничего противозаконного.

В связи с этой ситуацией комиссия Госдумы по контролю за доходами депутатов и депутатской этике намерена изучить нецензурный пост Алимовой, заявил глава комиссии Отари Аршба.

«Нецензурная брань в любом случае не красит никакого депутата. Я полагаю, что комиссия возьмет стенограмму заседания, возьмет высказывания спикера, изучит этот материал и примет решение о том, есть ли предмет рассмотрения с точки зрения комиссии», – сказал Аршба.

По его словам, депутат не должен позволять себе нецензурные высказывания, поскольку является публичным лицом.

Напомним, во вторник члены Госдумы решили перенести начало заседаний с 10.00 на 12.00, окончания – с 14.00 на 16.00. С этой инициативой выступили главы думских комитетов, поскольку перенос «дает возможность в утреннее время рассмотреть вопросы оперативного порядка» и «провести заседания комитетов».

Алимова, комментируя эти нововведения на своей странице в Facebook, выразила недовольство, используя нецензурную лексику. После этого спикер Госдумы Вячеслав Володин сделал ей замечание за мат в соцсетях.