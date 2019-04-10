Экс-майор ФСБ осужден за госизмену

Московский окружной военный суд признал сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева виновным в государственной измене и приговорил его к шести годам колонии строгого режима.

Также осужденный лишен звания майора, передает «Интерфакс».

Напомним, в январе 2017 года главу отдела Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова и его заместителя Дмитрия Докучаева обвинили в нарушении присяги и сотрудничестве с ЦРУ. В феврале 2019 года Михайлову было назначено наказание в виде лишения свободы сроком 22 года.