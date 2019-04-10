Правительство одобрило законопроект о нулевом НДС на авиаперелеты в обход Москвы

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, который устанавливает НДС в размере 0% на все внутренние авиарейсы в обход Москвы.

«Комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о налоговом стимулировании развития пассажирских авиаперевозок на региональных маршрутах», – сказано на сайте правительства России.

Уточняется, что реализация законопроекта будет стимулировать расширение сети межрегиональных авиационных маршрутов, минующих Москву, что повлечет развитие региональной авиационной инфраструктуры и снизит нагрузку на Московский авиационный узел.

Вице-премьер Максим Акимов также заявил, что правительство планирует развивать субсидирование авиаперевозок.

«Хороший маршрут нужно всегда раскатать, люди не будут покупать маршрут, если они не уверены, что эту услугу они смогут купить и завтра и послезавтра. Очень много коллег из бизнеса используют новые возможности, которые авиация открывает. Они не будут использовать их, не поверят, если это не будет стабильной мерой правительства. Поэтому очень важно, чтобы это в течение многих лет реализовывалось постоянно и было обеспечено финансированием», – сказал он РИА «Новости».

Акимов отметил, что планы по субсидированию авиаперевозок главным образом связаны с ростом пассажиропотока.

«У нас растет пассажиропоток, люди любят летать, и мы надеемся, что у нас и дальше эти программы будут развиваться. ... Мы откликаемся на спрос, мы очень внимательно следим за тем, как растет пассажиропоток, есть ли спрос. Сейчас спрос есть, поэтому мы будем предлагать субсидирование этих программ, это абсолютно точно», – добавил вице-премьер.

Ранее авиакомпании были освобождены от уплаты НДС при перелетах в Калининград.