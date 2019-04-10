Названа «странная» причина отсутствия части представителей Киева на переговорах в Минске

Большинство уполномоченных представителей Украины не прибыли на очередную встречу участников Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе – их «охватила странная болезнь», заявил представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник.

Мирошник заявил, что «украинскую делегацию охватила странная болезнь», и «как минимум трех представителей Киева на переговорах не будет», передает ТАСС.

Так, «отсутствует полпред Киева в Контактной группе Евгений Марчук, представитель в гуманитарной группе Ирина Геращенко», а также «внезапно заболел и представитель в политической подгруппе Александр Моцик». При этом отсутствие последнего «ставит под вопрос проведение заседания в политгруппе».

По словам Мирошника, представители ЛНР и провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) «очень надеются на скорейшее выздоровление киевских делегатов, а также на то, что предстоящие выборы (президента Украины) не нанесут урон их здоровью и они смогут продолжить переговоры».

В преддверии встречи представитель ЛНР заявлял о том, что «ведущие персоны с украинской стороны на переговорах, такие как (представитель Киева в Контактной группе) Евгений Марчук, вероятнее всего, будут отсутствовать, а остальные посланцы Украины вряд ли получили новые установки и разрешение на достижение договоренностей».

Он отмечал, что на повестке дня у команды президента Украины Петра Порошенко «гораздо более важные для них задачи, чем урегулирование конфликта, – это стремление сохранить свою власть».

Ранее лидер политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Киев не придерживается Минских соглашений, а жители Донбасса ему не нужны.