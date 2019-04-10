Чайка раскритиковал работу следователей

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10 апреля, среда  |  Последнее обновление — 13:08  |  vz.ru
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Чем грозит Украине первая зима без российского газа

Без нового транзитного договора Украину ждут серьезные проблемы с отоплениемФото: Danil Shamkin/ZUMA/ТАСС
Не успела весна вступить в свои права, а «Нафтогаз» уже спешно готовится к зиме. На Украине уверены, что справятся с отопительным сезоном даже при полном прекращении транзита газа из России. Что именно предлагает сделать «Нафтогаз»? И почему эксперты оценивают его планы скептически и даже говорят о «преступлении против украинского государства»? Подробности...
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«Нацисты» и «русские» Эстонии заключили союз ради власти

Лидер EKRE Март Хельме у карты самоцй ненавидимой им страны – СССРФото: Külli Tammes/wikipedia.org
«Скандал», «невозможно», «немыслимо» – это слова из заголовков эстонских газет. Партия центристов, которую считали «защитницей русских», ради сохранения власти пошла на сговор с двумя националистическими партиями разной степени отмороженности. Кто кого в данном случае предал? И будет ли теперь Эстония требовать у России «возврата» Ивангорода? Подробности...
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Российские историки переосмыслили времена СССР

Шеститомник «Всемирной истории» был представлен президенту в Музее ПобедыФото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
«Прежние исторические работы страдали европоцентризмом. Проблемам истории Востока, не говоря уже про Азию и Африку, всегда уделялось мало внимания. А у нас есть про все», – рассказал газете ВЗГЛЯД академик Александр Чубарьян, руководитель группы ученых, подготовивших фундаментальный труд «Всемирная история» – первый после аналогичной работы 60-х годов прошлого века.  Подробности...
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Как митинг в Грузии запустил процесс распада СССР

События в Тбилиси произошли при почти полном безучастии союзного политического руководстваФото: В .Валишвили, И. Шламов/фотохроника ТАСС
9 апреля в Грузии выходной. Там отмечается День национального единства, гражданского согласия и памяти погибших за родину в Грузии. А в нашем мире исполняется 30 лет драматичному разгону в 1989 году националистического митинга на проспекте Руставели в Тбилиси – одному из ключевых событий истории распада СССР. Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Россия будет прирастать Арктикой

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
В США признают, что игнорировали Арктику в последние годы и что теперь, когда проявили запоздалый интерес, им непросто будет нагнать основных конкурентов в регионе. Однако «непросто» – не значит «невозможно». Подробности...
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Либералы хотят распада России и всегда ошибаются

Андрей Бабицкий, журналист
Ходорковский выступил с очередным алармистским прогнозом о скором поражении Кремля. Однажды Михаил Борисович признался, что внимательно читает ВЗГЛЯД. Мы объясним логику и ошибки олигарха. Пусть он сам тоже прочитает – нам не жалко. Подробности...
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30 лет назад Грузия сделала первый большой шаг от Москвы

Дмитрий Родионов, политолог
За несколько минут до начала вытеснения митингующих патриарх Грузии Илия просил по микрофону: «Братья и сестры, покиньте площадь». Но Гамсахурдия вырвал из рук микрофон: «Пусть прольется кровь!» Толпа ответила: «Пусть прольется кровь!» Подробности...
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            Чайка раскритиковал работу следователей

            10 апреля 2019, 12:13

            Текст: Евгения Шестак

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            Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что число нарушений со стороны следствия за последние десять лет увеличилось в 2,5 раза.

            «К сожалению, вновь приходится констатировать, что позитивных перемен в работе органов расследования не произошло», – цитирует ТАСС генпрокурора.

            По его словам, если в 2009 году было 537 тыс. нарушений законодательства, то в 2018 их число выросло до 1 млн 300 тыс. В основном это касается слишком длительного ареста обвиняемых, хотя большинство преступлений не должны вызывать особых трудностей в расследовании.

            Также генпрокурор подчеркнул, что нагрузка на следователей существенно сократилась.

            Ежегодно в России около 70% уголовных дел особого порядка рассматриваются без должного изучения доказательств. По мнению Чайки, это приводит к снижению профессионализма юристов.

            «Сохранение существующего удельного веса дел, рассматриваемых по упрощенным процедурам, грозит утратой накопленного десятилетиями уникального опыта интеллектуального состязания сторон обвинения и защиты, значительным снижением профессионализма работников, а главное, ошибками при решении судеб людей», – заявил Чайка.

            Также он рассказал, что за прошлый год прокурорам совместно с ФСБ, МВД и Следственным комитетом удалось выявить на 3% больше коррупционных преступлений и конфисковать имущество 2 тыс. коррупционеров.

            Что касается бизнеса в России, Чайка рассказал об отмене почти 200 незаконных постановлений против бизнесменов.

            «К сожалению, бизнес так и не вышел из-под давления правоохранительных органов. О чем также в послании, и уже не в первый раз, высказал обеспокоенность глава государства. За год прокурорами отменено почти 200 незаконных постановлений о возбуждении уголовного дела и предъявлении бизнесменам обвинения», – заявил генпрокурор.

            По словам Чайки, за два прошедших года до судов дошло только два уголовных дела, при том оправданы были 37 тыс. человек, многие из которых находились под стражей.

            Ранее Генпрокуратура назвала число уголовных дел против сотрудников ФСИН за 2018 год, также был оценен ущерб от выявленной коррупции в России.


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