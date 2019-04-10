Чайка раскритиковал работу следователей

Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что число нарушений со стороны следствия за последние десять лет увеличилось в 2,5 раза.

«К сожалению, вновь приходится констатировать, что позитивных перемен в работе органов расследования не произошло», – цитирует ТАСС генпрокурора.

По его словам, если в 2009 году было 537 тыс. нарушений законодательства, то в 2018 их число выросло до 1 млн 300 тыс. В основном это касается слишком длительного ареста обвиняемых, хотя большинство преступлений не должны вызывать особых трудностей в расследовании.

Также генпрокурор подчеркнул, что нагрузка на следователей существенно сократилась.

Ежегодно в России около 70% уголовных дел особого порядка рассматриваются без должного изучения доказательств. По мнению Чайки, это приводит к снижению профессионализма юристов.

«Сохранение существующего удельного веса дел, рассматриваемых по упрощенным процедурам, грозит утратой накопленного десятилетиями уникального опыта интеллектуального состязания сторон обвинения и защиты, значительным снижением профессионализма работников, а главное, ошибками при решении судеб людей», – заявил Чайка.

Также он рассказал, что за прошлый год прокурорам совместно с ФСБ, МВД и Следственным комитетом удалось выявить на 3% больше коррупционных преступлений и конфисковать имущество 2 тыс. коррупционеров.

Что касается бизнеса в России, Чайка рассказал об отмене почти 200 незаконных постановлений против бизнесменов.

«К сожалению, бизнес так и не вышел из-под давления правоохранительных органов. О чем также в послании, и уже не в первый раз, высказал обеспокоенность глава государства. За год прокурорами отменено почти 200 незаконных постановлений о возбуждении уголовного дела и предъявлении бизнесменам обвинения», – заявил генпрокурор.

По словам Чайки, за два прошедших года до судов дошло только два уголовных дела, при том оправданы были 37 тыс. человек, многие из которых находились под стражей.

Ранее Генпрокуратура назвала число уголовных дел против сотрудников ФСИН за 2018 год, также был оценен ущерб от выявленной коррупции в России.