Назван ущерб от коррупционных преступлений в России за 2018 год

Число выявленных коррупционных преступлений, причинивших существенный материальный ущерб, выросло в 2018 году до 65,7 млрд рублей, говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году.

«Увеличилось число выявленных (коррупционных) деяний, причинивших существенный материальный ущерб. Причем его размер вырос на 66% по сравнению с предыдущим годом (с 39,6 до 65,7 млрд рублей)», – отмечается в докладе, передает РИА «Новости».

При этом генпрокурор обратил внимание на сохранившуюся тенденцию повышения эффективности работы по минимизации последствий коррупции.

«Если в 2017 году в ходе расследования уголовных дел удалось добиться добровольного возмещения ущерба, изъятия имущества и наложения ареста на сумму 26,5 миллиардов рублей (67% от причиненного материального ущерба), то по итогам 2018 года эта сумма составила 46,5 миллиардов рублей (71%)», – говорится в тексте доклада.

В марте президент Владимир Путин сообщил, что органами безопасности было возбуждено 405 уголовных дел в сфере противодействия коррупции, еще около 7 тыс. дел возбуждено другими правоохранительными органами.

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