Названо число уголовных дел против сотрудников ФСИН за год

По результатам проверки прокуратуры за прошлый год в России возбудили около 50 уголовных дел по факту превышения должностных полномочий сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), говорится в докладе генпрокурора Юрия Чайки.

Отмечается, что больше всего общественный резонанс вызвали случаи применения грубой физической силы против арестованных граждан, передает ТАСС.

В ходе масштабной проверки Генпрокуратуры были обнаружено несоблюдение законодательства, которое обязывает сотрудников ФСИН фиксировать на видео случаи применения физической силы или специальных средств.

«Повсеместно игнорировались требования закона о незамедлительном уведомлении прокурора о случаях их использования, повлекших причинение телесных повреждений либо наступление смерти, с представлением соответствующих материалов в течение 24 часов», – сообщается в докладе.

Чайка привел пример, что в Республике Коми подобные нарушения зафиксированы в восьми учреждениях.

Ранее суд удовлетворил иск Генпрокуратуры России об изъятии имущества бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна на сумму 10 млрд рублей в доход государства, который был арестован по обвинению в превышении должностных полномочий.