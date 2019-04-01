В штабе Бойко назвали результаты Порошенко в Донбассе аномальными

Избирательный штаб кандидата в президенты Украины от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрия Бойко заявил о попытках переписать протоколы с избирательных участков в некоторых регионах, в том числе в Донецкой области, где результаты оказались «аномальными» для президента Петра Порошенко.

«В Донецкой области в отдельных районах наблюдается аномальный результат пока еще действующего президента при общем уровне его поддержки в Донецкой области на уровне 8% – и более 38% у Юрия Бойко», – передает «Страна» сообщение избирательного штаба.

Представители партии зафиксировали около 100 серьезных нарушений, поданы заявления в правоохранительные органы. Среди нарушений, как сообщил Бойко, есть «вброс протоколов и другие манипуляции».

«Юристы штаба уже выехали в Торецк, Покровск и другие города Донбасса, где происходят подобные загадочные явления. Эта власть обязательно сменится, и придется отвечать за нарушения в административном и уголовном порядке», – заявил Бойко.

Напомним, по итогам обработки 90% протоколов Бойко набирает 11,53% голосов, он на четвертом месте. На первом – шоумен Владимир Зеленский с 30,26% голосов, на втором – Петр Порошенко с 15,99% голосов, на третьем – лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, у которой 13,36%.