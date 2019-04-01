Экс-полицейский похитил двух девочек в Москве

В Москве задержан бывший сотрудник полиции, похитивший двух девочек-подростков.

31 марта в полицию поступило обращение от родственников девочек. Они рассказали, что подростки, отправившиеся на прогулку на школьный двор в микрорайоне Васильцовский стан, не отвечают на звонки.

Правоохранительные органы, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, определили дом злоумышленника и нашли в его квартире девочек, сообщает РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

После этого 37-летнего Александра Казакова доставили в отделение полиции, его подозревают в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

«Подозреваемый – мужчина, который ранее работал в полиции. Он уволился еще в 2011 году по собственному желанию. Работал он в патрульно-постовой службе», – сообщает издание.

Комментировать данный инцидент в пресс-службе ГУ МВД по Москве отказались. По данным РБК, материалы дела находятся в СК.

Ранее сообщалось, что жителя Урала подозревают в убийстве одного внука и похищении двоих других.