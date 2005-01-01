Шарий рассказал, как Порошенко может победить Зеленского

Медиаэксперт Анатолий Шарий прокомментировал президентские выборы на Украине, указав на большой отрыв шоумена Владимира Зеленского от действующего главы государства Петра Порошенко; по словам блогера, существует единственная стратегия, которая поможет Порошенко одержать победу во втором туре.

«Ему (Порошенко – прим. ВЗГЛЯД) надо убрать явку. Не должно быть явки. Потому что если явка будет большая, у него нет шансов, ни одного, ноль, одного шанса нет у Порошенко. У него, по сути, и сейчас уже нет шансов. Когда я смотрю на вот это вот, я понимаю, что так оно и будет. Но ему, если бы он убрал явку, если бы люди не пришли, тогда бы у него появился минимальный, но шанс. Ему надо сделать, чтобы люди не пришли. Поэтому мы будем мобилизовать всех, чтобы пришли абсолютно все», – сказал Шарий в своем видеоблоге на YouTube.

По словам Шария, у Порошенко «хорошая мина при плохой игре». «У него истерика. Рассказывают, что «отхлестали по морде тех, этих, да мы тут такие». Не такие! Минимум 10% при всех этих админнатяжениях разрыв с клоуном. Клоуном. Вы же называли – клоун, клоун. Так ты ниже клоуна, получается. Действующий президент ниже клоуна! Поэтому у него сейчас пригорает», – добавил он.

На ваш взгляд Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине? Порошенко - Зеленский

Порошенко - Тимошенко

Зеленский - Тимошенко



Напомним, ни один из кандидатов в президенты Украины не набирает количества голосов, достаточного для победы в первом туре по итогам прошедших в стране выборов: по итогам обработки половины протоколов Зеленский сохраняет лидерство с результатом в 30,20% голосов избирателей, а Порошенко занимает вторую строчку – 16,64%; Юлия Тимошенко на третьем месте – 13,08%.

Как ожидается, 21 апреля на Украине состоится второй тур президентских выборов.

Газета ВЗГЛЯД сообщала о том, какие казусы и нарушения сопровождают выборы главы украинского государства.