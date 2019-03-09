Северную Корею заподозрили в подготовке к запуску ракеты

Северокорейские власти, возможно, готовятся к проведению ракетного пуска в ближайшее время, сообщает Общественное радио США (NPR) по результатам анализа снимков коммерческих спутников.

NPR сообщает, что на снимках от 22 февраля изображен научно-исследовательский центр КНДР Санумдон, на котором Пхеньян ранее собирал свои межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) и ракеты для запуска спутников. Рядом с центром припаркованы легковые и грузовые автомобили, а на расположенной неподалеку сортировочной станции стоят железнодорожные вагоны, рядом с которыми установлены два подъемных крана, передает ТАСС.

По мнению эксперта из Института стратегических исследований Миддлбери Джеффри Льюиса, ситуация выглядит так, как если бы Северная Корея строила ракету. По его словам, на данный момент невозможно определить, собирается ли Пхеньян запустить военную МБР или же ракету со спутником. Кроме того, продолжил эксперт, неизвестно, когда может произойти запуск.

Американские эксперты полагают, что реальные работы по ликвидации стартового комплекса и объекта для испытания ракетных двигателей велись на полигоне Сохэ только с июля и до начала августа прошлого года. После этого полигон функционировал в обычном режиме, указывают они.

Новые снимки, как утверждают в США, показывают, что активность транспортных средств прекратилась, а один из кранов исчез. Это может быть связано с приостановкой работ по созданию ракеты в связи с ожиданием дополнительных материалов, либо же ракету отправили на полигон Сохэ, считают американские эксперты.

Льюис склоняется к тому, что Северная Корея, скорее всего, готовится к запуску спутника на орбиту. Такой запуск, подчеркивает эксперт, нельзя рассматривать как агрессивный шаг, так как предназначенные для запуска спутников ракеты обычно не подходят для военных целей.

«Я думаю, что внешняя политика США слишком одержима космическими запусками Северной Кореи», – подчеркнул Льюис.

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