Северную Корею заподозрили в подготовке к запуску ракеты

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9 марта, суббота  |  Последнее обновление — 06:05  |  vz.ru
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Почему Газпрому нужны генералы

Ситуация в Газпроме выглядит не так радужно, как хотелось быФото: Сергей Портер/«Ведомости»/ТАСС
«Незаконченные заборы, ворота и дыра сзади, чтобы все тырить». Такими словами ситуацию в ключевой российской госкорпорации – Газпроме – описывает не кто-нибудь, а один из ее ведущих топ-менеджеров. А все началось с того, что президенту публично рассказали, как «пару лет назад была украдена труба стоимостью 1,8 миллиарда рублей». Подробности...
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Заступничество Земана за российского дипломата грозит ему последствиями

Выражение своей точки зрения в Европе может трактоваться как предательство интересов ЕСФото: Донат Сорокин/ТАСС
Чешский президент Милош Земан назвал «глупой провокацией» решение силовиков не пускать в страну представителя российской делегации. На днях в Праге прошло заседание межправительственной комиссии и демарш едва не сорвал его. За Земаном давно закрепилась репутация «высокопоставленного адвоката Москвы в Европе». Станет ли жесткая реакция президента поводом для его критиков вновь заподозрить главу государства в пророссийских взглядах? Подробности...
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Госдеп лепит из «татарского активиста» нового Ленина

Батырхан Агзамов еще недавно был вовсе не «татарским активистом», а простым тувинским подросткомФото: кадр из видео
Финансируемое Госдепом США издание активно пиарит «татарского активиста» Батырхана Агзамова. Кто такой этот человек, каковы его политические взгляды, каким образом он из обычного тувинского подростка внезапно превратился в политического деятеля и какое отношение происходящее имеет к попыткам ослабить нашу страну? Подробности...
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Владимир Скачко: Говорят, что я развалил Украину

Владимир Скачко уверен, что ему уже подготовили камеру, в которой сидел Кирилл ВышинскийФото: TOPINFORM/Youtube
«Допрос шел четырнадцать с половиной часов без еды и воды. Это, согласно международным конвенциям, пытка. В ОБСЕ были страшно удивлены...» – рассказал газете ВЗГЛЯД независимый украинский журналист Владимир Скачко. СБУ инкриминирует ему «посягательство на целостность Украины». Есть ли шанс, что после президентских выборов «безпека» оставит журналиста в покое? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Мой подарок феминисткам на 8 Марта

Дмитрий Бавырин, журналист
Пришла пора вымарать имя насильника с московской карты. Виновность или невиновность Стрельцова не имеет значения. Ведь женщина же врать не станет. А если станет, то ей можно. Подробности...
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Победа женщин в СССР оказалась хуже поражения

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Странная, но характерная судьба праздника 8 Марта в России говорит нам по крайней мере об одном. О том, что судить о «женщинах вообще» невозможно – разве что в пределах учебников по анатомии или тостов на корпоративах. Подробности...
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«Передоз» с патриотизмом после 90-х России не повредит

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Кто-то верит в Ледовое побоище и 28 панфиловцев, кто-то считает это красивым мифом и откровенной выдумкой. Но нация не живет, если у нее нет героев, достойных подражания. Людям не за что биться и умирать. Все. Нации нет. Подробности...
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    Рекорды и достижения русских женщин

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      В России отметили 8 Марта

      В России широко отмечают 8 Марта: волонтеры, активисты, политики и госслужащие вышли на улицы с цветами, чтобы сказать женщинам добрые слова. Не остались в стороне даже солдаты президентского полка, чье поздравление вышло особенно торжественным
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      Путин поздравил женщин-полицейских с 8 Марта, сидя на коне

      Накануне Международного женского дня Путин приехал в Первый оперативный полк московской полиции, где ознакомился с особенностями службы конных и туристических патрулей. Президент прокатился на коне по манежу, а затем, сидя прямо в седле, поздравил женщин-полицейских с наступающим праздником
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      Росгвардия поздравила женщин календарем с котиками

      Росгвардия к Международному женскому дню выпустила календарь, главными героями которого стали суровые бойцы первого отряда специального назначения внутренних войск «Витязь» и котики. Мужчины сфотографированы в полной боевой экипировке, а коты – во всей своей красе
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            Северную Корею заподозрили в подготовке к запуску ракеты

            9 марта 2019, 04:47

            Текст: Ольга Никитина

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            Северокорейские власти, возможно, готовятся к проведению ракетного пуска в ближайшее время, сообщает Общественное радио США (NPR) по результатам анализа снимков коммерческих спутников.

            NPR сообщает, что на снимках от 22 февраля изображен научно-исследовательский центр КНДР Санумдон, на котором Пхеньян ранее собирал свои межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) и ракеты для запуска спутников. Рядом с центром припаркованы легковые и грузовые автомобили, а на расположенной неподалеку сортировочной станции стоят железнодорожные вагоны, рядом с которыми установлены два подъемных крана, передает ТАСС.

            По мнению эксперта из Института стратегических исследований Миддлбери Джеффри Льюиса, ситуация выглядит так, как если бы Северная Корея строила ракету. По его словам, на данный момент невозможно определить, собирается ли Пхеньян запустить военную МБР или же ракету со спутником. Кроме того, продолжил эксперт, неизвестно, когда может произойти запуск.

            Американские эксперты полагают, что реальные работы по ликвидации стартового комплекса и объекта для испытания ракетных двигателей велись на полигоне Сохэ только с июля и до начала августа прошлого года. После этого полигон функционировал в обычном режиме, указывают они.

            Новые снимки, как утверждают в США, показывают, что активность транспортных средств прекратилась, а один из кранов исчез. Это может быть связано с приостановкой работ по созданию ракеты в связи с ожиданием дополнительных материалов, либо же ракету отправили на полигон Сохэ, считают американские эксперты.

            Льюис склоняется к тому, что Северная Корея, скорее всего, готовится к запуску спутника на орбиту. Такой запуск, подчеркивает эксперт, нельзя рассматривать как агрессивный шаг, так как предназначенные для запуска спутников ракеты обычно не подходят для военных целей.

            «Я думаю, что внешняя политика США слишком одержима космическими запусками Северной Кореи», – подчеркнул Льюис.

            Ранее власти США заявили, что отвергают пошаговый подход к денуклеаризации Корейского полуострова.

            Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как северокорейский вождь Ким Чен Ын устроил президенту США Дональду Трампу «горькое поражение».


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