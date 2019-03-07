Арестован новый фигурант дела о хищении газа Арашуковыми

Басманный суд Москвы арестовал до 6 мая метролога филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Ессентуках Игоря Кайшева, его подозревают в причастности к хищениям газа, организованным Раулем Арашуковым и его сыном, сенатором Рауфом Арашуковым.

«Суд удовлетворил ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении метролога филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в городе Ессентуки Кайшева Игоря, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159 УК», – сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева, передает ТАСС.

Ранее в марте Следственный комитет сообщил, что советнику главы «Газпром межрегионгаз» Раулю Арашукову предъявлено обвинение в хищении газа на 31 млрд рублей.

Напомним, Рауль был арестован в тот же день, когда задержали его сына – сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Последнего подозревают в убийствах и участии в организованном преступном сообществе.