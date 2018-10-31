США поблагодарили Белоруссию за позицию по Крыму

Вашингтон приветствует принципиальную позицию Белоруссии о непризнании Крыма российским, заявил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент.

«Крым – это часть Украины. Донбасс – часть Украины. Принципиальная позиция Белоруссии о непризнании российской юрисдикции над Крымом приветствуется и поддерживается Соединенными Штатами и большинством стран мира», – приводит слова Кента Tut.by.

Он добавил, что США ценят «независимость и суверенитет Белоруссии» и уважают ее территориальную целостность. По словам Кента, в последнее время Россия якобы использует отношения с бывшими республиками СССР «для продвижения своих интересов им в ущерб».

1 марта Лукашенко выразил свою признательность президенту России Владимиру Путину за понимание позиции Минска, отказывающегося признавать Крым российским. Также он рассказывал о восторге Запада от позиции Белоруссии по Крыму.