Доллар поднялся в цене выше 66 рублей

Курс рубля теряет позиции на фоне дешевеющей нефти, доллар достиг отметки в 66 рублей впервые с 27 февраля, следует из данных Московской биржи.

Доллар вырос по состоянию на 18.29 мск до 66 рублей, подорожав на 25 копеек, курс евро вырос на 29 копеек и достиг 74,62 рубля, передает РИА «Новости».

Одновременно снижается стоимость нефти – баррель сорта Brent подешевел на 0,7% до 65,41 доллара.

Утром в среду доллар находился на отметке в 65,80 рубля.