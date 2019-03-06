Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду вырос на 5 копеек – до 65,8 рубля, курс евро поднялся на 3 копейки – до 74,37 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 65,52 доллара за баррель, передает РИА «Новости».