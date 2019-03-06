Врио главы Липецкой области поздравил женщин выступлением на саксофоне

Временно исполняющий обязанности Липецкой области Игорь Артамонов опубликовал видеопоздравление с 8 марта, на котором он играет на саксофоне.

«Поздравил женщин Липецкой области с приближающимся 8 марта. Всегда считал, что лучший подарок – это подарок, сделанный своими руками. Счастья, весны и любви Вам, дорогие женщины!» – написал он в Instagram, опубликовав видео, на котором он играет на саксофоне вместе с оркестром.

Артамонов назначен врио губернатора осенью 2018 года после отставки Олега Королева.