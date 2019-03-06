Российского хоккеиста возмутили голые гомосексуалы на пляжах Майами

Российский хоккеист, нападающий минского «Динамо» Алексей Терещенко заявил, что не понимает иностранных хоккеистов, критикующих Белоруссию и Россию, поскольку в западных странах тоже много проблем.

«Не понимаю иностранцев, которые негативно высказываются о России или Белоруссии. Пускай сначала посмотрят, что у них происходит. Когда мы в двадцать первом веке приезжаем на матч Евротура в Швецию и принимаем душ в холодной воде, это нормально?» – сказал Терещенко в интервью Tyt.by.

Он вспомнил, как ему и его семье жилось в Майами в 2014 году.

«Там шаг влево от центра города – уже гетто. Цены на здоровую пищу – огромные. Один поход в магазин обходится в 300 долларов – просто катастрофа. Дети приходят на пляж, а там бегают обнаженные гомосексуалы. Ну что это такое?» – возмутился спортсмен.

Он добавил, что нужно спокойно относиться к высказываниям иностранцев, приезжающих зарабатывать деньги в России и Белоруссии.

Алексей Терещенко в составе сборной России трижды становился чемпионом мира, кроме минского «Динамо» он также играл в «Ак Барсе» и клубе «Салават Юлаев».