Опубликованы новые данные об инфляции в России

По данным Росстата, в феврале инфляция в России замедлилась до 0,4% с 1% в январе, а в годовом выражении составила 5,2% по состоянию на конец февраля.

При этом стоимость продовольственных товаров в феврале увеличилась на 0,8%. На непродовольственные товары цена выросла на 0,3%, а на услуги – на 0,2%, передает ТАСС.

Отмечается, что шестую неделю подряд инфляция в России держится на уровне 0,1%.