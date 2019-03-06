Юрий Чайка заявил о политической подоплеке ареста россиянина в Греции

Задержание россиянина Евгения Калинина в Афинах имеет политическую составляющую, заявил генеральный прокурор России Юрий Чайка после встречи с главой греческого минюста Михалисом Калогиру.

«Мною [на переговорах в Афинах] были высказаны серьезные опасения, что в основе лежит политическая составляющая», – сказал Чайка, передает ТАСС.

Сообщается, что на встрече с Калогиру генпрокурор обсудил также экстрадицию в Россию другого арестованного в Греции россиянина Александра Винника. По словам Чайки, греческая сторона пообещала объективно рассмотреть этот вопрос.

«Меня министр юстиции заверил, что самым беспристрастным образом, объективно, невзирая ни на какое внешнее давление, рассмотрит этот вопрос», – сообщил он.

Калинин был задержан 28 февраля в афинском аэропорту по запросу Украины, объявившей его в розыск в мае 2017 года.

Винника арестовали летом 2017 года в Греции по запросу США. Россиянина обвинили в помощи киберпреступникам и отмывании денег через биржу криптовалют.

Ранее в Кремле рассказали, что ведется работа по экстрадиции Винника в Россию, подчеркнув, ясности в этом вопросе пока нет.