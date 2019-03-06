Медведев посоветовал американскому «клерку» учить азы дипломатии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам встречи с коллегой из Люксембурга Ксавье Беттелем раскритиковал представителя США, который давал «советы» по отношениям Москвы и Люксембурга.

Медведев на пресс-конференции отреагировал на «некий окрик из американского посольства», передает ТАСС.

«Я не знаю, кто это сказал, не помню, естественно, фамилию клерка, но в любом случае хочу отметить следующее: такому человеку нужно достать самый простой учебник по международному публичному праву и начать изучение его азов, если он находится на дипломатической должности, включая понятие государственного суверенитета», – сказал глава кабинета министров.

Медведев отметил, что государственный суверенитет – это «верховенство государственной власти внутри страны и независимость государственной власти вне ее». Такое понимание суверенитета он назвал классическим и выразил надежду, что у американца «все встанет на место», если он «сможет понять, что это такое».

«Я в этом сомневаюсь», – заявил Медведев.

На пресс-конференции он также заявил, что ряд стран за пределами Европы выиграли от санкций, которые были введены против России.

«Об этом тоже нужно помнить», – сказал Медведев. Премьер предложил позже обсудить, какие страны имеет в виду.

Перед этим Беттель заявил, что от санкций «все проигрывают».

Кроме того, премьер-министр Люксембурга высказал слова благодарности России за освобождение Европы и, в частности, Люксембурга от фашизма.

«Я хочу поблагодарить Россию за тот вклад, который она внесла в победу над фашизмом и освобождение от него всей Европы и, в частности, моей страны», – заявил Беттель.

Медведев находится с визитом в Люксембурге. Накануне он и Беттель после переговоров отправились на прогулку по центру города, в ходе которой поочередно случайно встретили министров юстиции, иностранных дел, а также великого герцога Анри – главу Люксембурга.