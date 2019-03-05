Медведев на прогулке случайно встретил великого герцога Люксембурга с министрами

Премьер-министр России Дмитрий Медведев и премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель после переговоров отправились на прогулку по центру города, в ходе которой поочередно случайно встретили министров юстиции, иностранных дел, а также великого герцога Анри – главу Люксембурга.

Глава правительства Великого Герцогства встретил российского премьера в аэропорту Люксембурга в сопровождении почетного караула. Затем состоялась беседа политиков в рабочем кабинете премьера Люксембурга в здании Государственного министерства Великого герцогства, передает ТАСС.

После ее завершения Медведев и Беттель совершили прогулку по исторической части города – улице Сен-Эспри (Святого Духа).

По дороге Беттель отклонился от заранее согласованного маршрута, чтобы показать гостю свою любимую шоколадную лавочку.

На середине дороги делегация встретила министра юстиции Люксембурга Феликса Браза, возвращавшегося с работы, с которым Беттель познакомил Дмитрия Медведева. Далее на той же прогулке премьеры России и Люксембурга также встретили главу МИД Жана Ассельборна и великого герцога Анри.

По словам Беттеля, все встречи были случайны, а политики обменялись лишь несколькими дружескими фразами. «Теперь вы знакомы почти со всеми жителями Люксембурга», – пошутил Беттель, прощаясь с Медведевым.

Численность населения Люксембурга составляет чуть более 600 тыс. человек. Основные российско-люксембургские переговоры запланированы на среду, 6 марта.

Напомним, во вторник Медведев в интервью изданию Luxemburger Wort успокоил владельцев люксембургских огородов.