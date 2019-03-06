На Украине отменили жалобные книги

Кабинет министров Украины поддержал законопроект, отменяющий требование о наличии жалобных книг на предприятиях, сообщил министр экономического развития страны Степан Кубив.

«Предлагаем отменить обязательное требование ведения так называемой Книги жалоб и предложений как советский рудимент, не защищающий потребителя, а создающий дополнительные издержки для бизнеса», – сказал Кубив, передает ТАСС.

Министр отметил, что отмена жалобных книг позволит всем организациям Украины экономить 125 млн гривен ежегодно – именно такую сумму, по словам Кубива, тратят предприятия на приобретение книг жалоб.

В прошлом году на Украине назвали «атавизмом совка» День памяти и скорби жертв Великой отечественной войны, отмечаемый 22 июня. Тогда директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что отмечание этого дня «неуместно и опасно».

Ранее в стране заявили, что в рамках декоммунизации могут отменить празднование 8 марта, 1 и 9 мая.