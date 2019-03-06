Путин заявил о сохранении у боевиков потенциала для подготовки терактов

Президент Владимир Путин, выступая на заседании коллегии ФСБ, заявил, что работа ведомства по срыву планов террористических группировок дает результаты, но потенциал для подготовки терактов сохраняется.

В частности, глава государства сообщил, что число преступлений террористической направленности за 10 лет сократилось почти в 100 раз. «В целом за десять лет этот показатель сократился многократно: с 997 до девяти в прошлом году», – заявил он, передает ТАСС.

В то же время Путин отметил, что «у террористов сохраняется потенциал для подготовки терактов». «За этими преступлениями могут стоять как организованные группировки, так и фанатики-одиночки, прошедшие идеологическую обработку. … Нужно использовать новые формы и методы противодействия таким угрозам», – добавил президент.

Также Путин заверил, что Москва, несмотря сложности в отношениях с рядом стран, готова к взаимодействию с ними в антитеррористической работе. «Как бы ни складывались наши текущие отношения с теми или другими странами, Россия всегда будет открыта к самой тесной и доверительной работе в борьбе с международным терроризмом, с этим общим вызовом всему человечеству», – заявил он.

В прошлом году Путин сообщил, что сотрудники Федеральной службы безопасности с января по сентябрь 2018 года пресекли 26 террористических преступлений.