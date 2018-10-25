Путин сообщил о предотвращенных в России терактах

Сотрудники Федеральной службы безопасности с января по сентябрь 2018 года пресекли 26 террористических преступлений, Владимир Путин.

«Необходимо и дальше действовать столь же решительно и эффективно в тесной координации с Национальным антитеррористическим комитетом (НАК), последовательно снижать уровень террористических угроз», – сказал глава государства на церемонии назначения высших офицеров и прокуроров в Кремле, передает РИА «Новости».

Путин подчеркнул, что за этими показателями скрываются спасенные жизни людей.

В начале октября глава ФСБ Александр Бортников сообщал, что за 2018 год служба пресекла подготовку шести терактов и ликвидировала 50 террористов.