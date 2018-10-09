В ФСБ рассказали о предотвращенных с начала года терактах

Федеральная служба безопасности за 2018 год пресекла подготовку шести терактов и ликвидировали 50 террористов, сообщил глава ФСБ Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета.

«Шесть терактов предотвращено в России с начала 2018 года, убито 50 боевиков, задержано 63 бандита и 142 пособника боевиков», – подвел промежуточные итоги работы ведомства Бортников, передает РИА «Новости».

Также руководитель ФСБ добавил, что «эмиссары международных террористических организаций» активнее всего работают в молодежной среде и вовлекают в противоправную деятельность несовершеннолетних.

«Из пяти участников августовской серии нападений на сотрудников правоохранительных органов в Чеченской Республике четверо не достигли 18 лет», – сказал Бортников, передает ТАСС.

Преступники, устраивающие теракты в храмах, провоцируют межрелигиозную напряженность, отметил глава ФСБ, уточнив, что в текущем году два нападения было проведено на православные храмы в Грозном и Кизляре.

Однако сейчас внутренняя подпитка бандподполья в Северо-Кавказском федеральном округе снижается из-за комплекса силовых и профилактических мер, заметил Бортников.

«Безуспешными становятся любые попытки террористов воссоздать боеспособные бандформирования», – резюмировал он.

В апреле 2018 года ФСБ сообщило о готовящихся терактах в день выборов.

В конце 2017 года Бортников, выступая на заседании Национального антитеррористического комитета, сообщил, что на Кавказе удалось ликвидировать 20 «спящих» ячеек террористов.