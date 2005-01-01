Президент Грузии захотела «оживить» переговоры с Россией

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6 марта, среда  |  Последнее обновление — 13:44  |  vz.ru
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Чем американцев так напугал МС-21

Американцы ударили по российской гражданской авиации Фото: Сергей Мамонтов/РИА «Новости»
США своим запретом поставлять композитные материалы создали серьезную угрозу российскому МС-21, призванному превзойти американские и европейские аналоги. Однако Россия приняла вызов и готова всего за два года заместить зарубежные композиты отечественными. Почему Россия не додумалась до этого раньше? И что ждет МС-21, если все пойдет не по плану? Подробности...
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Макрон предложил защиту от трех главных врагов Европы

Эммануэль Макрон призвал к европейскому возрождениюФото: Charles Platiau/Reuters
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обращением ко всем европейцам. Десятки газет одновременно опубликовали его статью, в которой он говорит о нависшей над Евросоюзом опасности и призывает к новому европейскому ренессансу. Париж пытается взять на себя роль политического лидера ЕС, вдохнуть вторую жизнь в евроинтеграцию. Но чем же пугает Европу Макрон? Подробности...
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Как нужно наказывать за «ведомственный стриптиз»

Сцена со стриптизом вряд ли может быть украшением корпоративного мероприятияФото: кадр из видео
Очередной скандал вокруг морали и нравственности вспыхнул в России. На этот раз руководство РЖД намерено наказать участников корпоративного мероприятия, на котором приглашенные девушки танцевали стриптиз. Каким должно быть это наказание и почему нельзя увольнять сотрудников за нарушения подобного рода? Подробности...
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Индия показала Пакистану, кто в море хозяин

Индийский флот, в том числе и подводный, считается гораздо мощнее пакистанскогоФото: facebook.com/IndianNavy
Индо-пакистанская напряженность сменила стихию – после воздушного боя аналогичный едва не случился на воде. Исламабад утверждает, что отогнал от своей морской границы индийскую субмарину. Пока неясно, зачем индийцы подошли так близко к вражескому берегу, да еще и подняли перископ. Неужели они сами хотели быть замеченными, рискуя при этом попасть под огонь береговых батарей или ВВС? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Ставка США на грубую военную силу в Венесуэле не сработала

Дарья Митина, секретарь ЦК Oбъединеннoй Кoммунистическoй Партии
В магазинах мы сразу бежали к пoлкам с туалетнoй бумагой и фoтoграфирoвались. Тиражируемая мировой прессой байка об отсутствии в Венесуэле товаров первой необходимости стала частью виртуальной реальности, выдаваемой за правду. Подробности...

Разговоры про русскую лень лишены оснований

Андрей Бабицкий, журналист
Там, где европеец мог позволить себе вести единоличный образ жизни, русские могли выживать только общиной. В деревнях был обычай делиться с хлебом с теми, кто попал в тяжелые жизненные обстоятельства. Подробности...
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Англичане будут наказаны за побег из Европы

Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений
Политический кризис в Соединенном Королевстве затронул всех. Нет ни одной политической или идеологической силы, которая могла бы утверждать, что дела у нее идут хорошо. Именно поэтому нынешнее положение дел затянется. Подробности...
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      В Рио-де-Жанейро стартовал карнавал

      В Рио-де-Жанейро стартовал карнавал, кульминацией которого станут выступления лучших городских школ самбы. В этом году в красочном шествии принимают участие порядка 7 млн человек, в том числе 1,5 млн туристов. В городе перекрыты центральные улицы и даже объявлены дополнительные выходные
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      Река под названием Русская (Russian river) вышла из берегов на севере штата Калифорния из-за проливных дождей. В итоге до небольших городов Гернсвилл и Монте-Рио в округе Сонома к северу от Сан-Франциско можно добраться только на лодках
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            Президент Грузии захотела «оживить» переговоры с Россией

               6 марта 2019, 12:12
            Фото: David Mdzinarishvili/Reuters
            Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

            Версия для печати  •
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            Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что «не может смириться с тем, что форматы переговоров (с Россией) сегодня идут только на техническом уровне», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

            «Я говорила с нашими партнерами о необходимости оживления высокого политического формата. Они должны объяснить России, что в 21 веке игра на нулевой результат не входит в чьи-либо интересы, агрессивная политика – это путь к тому, чтобы застрять в прошлом», – заявила она, выступая в парламенте с посланием впервые после своего избрания в прошлом году.

            По словам президента, «несмотря на угрозы и давление со стороны России, войну и оккупацию (Тбилиси называет «оккупированными территориями» Абхазию и Южную Осетию), Грузия не свернула с пути строительства демократического государства.

            Саломе Зурабишвили рассказала о своих визитах в Брюссель, Париж и Берлин и сообщила о поддержке ее страны со стороны ЕС и НАТО.

            По ее словам, поддержка военных и политических реформ в Грузии будет выражена вскоре во время визита в ее страну генсека НАТО, военного комитета блока и совета Североатлантического сотрудничества, а также в проведении масштабных учений НАТО в Грузии в этом году.

            Президент также отметила, что «стоящие перед Европой вызовы открывают новые перспективы для Грузии», в том числе в плане интереса к развитию потенциала черноморского и кавказского коридоров.

            Возможности сближения Грузии и Европы будут обсуждены на международной конференции в Батуми летом, сообщила она.

            «Наш посыл – больше Грузии в Европе и больше Европы в Грузии», – сказала президент Грузии.

            После войны 2008 года Грузия и Россия ведут переговоры в Женеве при международном посредничестве. Вопросы гуманитарного и экономического плана обсуждают в Праге спецпред премьер-министр Грузии Зураб Абашидзе и замминистра иностранных дел России Григорий Карасин.


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