Президент Грузии захотела «оживить» переговоры с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что «не может смириться с тем, что форматы переговоров (с Россией) сегодня идут только на техническом уровне», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Я говорила с нашими партнерами о необходимости оживления высокого политического формата. Они должны объяснить России, что в 21 веке игра на нулевой результат не входит в чьи-либо интересы, агрессивная политика – это путь к тому, чтобы застрять в прошлом», – заявила она, выступая в парламенте с посланием впервые после своего избрания в прошлом году.

По словам президента, «несмотря на угрозы и давление со стороны России, войну и оккупацию (Тбилиси называет «оккупированными территориями» Абхазию и Южную Осетию), Грузия не свернула с пути строительства демократического государства.

Саломе Зурабишвили рассказала о своих визитах в Брюссель, Париж и Берлин и сообщила о поддержке ее страны со стороны ЕС и НАТО.

По ее словам, поддержка военных и политических реформ в Грузии будет выражена вскоре во время визита в ее страну генсека НАТО, военного комитета блока и совета Североатлантического сотрудничества, а также в проведении масштабных учений НАТО в Грузии в этом году.

Президент также отметила, что «стоящие перед Европой вызовы открывают новые перспективы для Грузии», в том числе в плане интереса к развитию потенциала черноморского и кавказского коридоров.

Возможности сближения Грузии и Европы будут обсуждены на международной конференции в Батуми летом, сообщила она.

«Наш посыл – больше Грузии в Европе и больше Европы в Грузии», – сказала президент Грузии.

После войны 2008 года Грузия и Россия ведут переговоры в Женеве при международном посредничестве. Вопросы гуманитарного и экономического плана обсуждают в Праге спецпред премьер-министр Грузии Зураб Абашидзе и замминистра иностранных дел России Григорий Карасин.