На депутата КПРФ подали в суд за долг в 804 млн рублей

Депутат Госдумы от КПРФ Александр Некрасов, его супруга Елена и топ-менеджеры, управляющие девелоперскими активами парламентария, могут быть привлечены к субсидиарной ответственности за долг в 804 млн рублей за аренду земли в Новой Москве.

О том, что супруги Некрасовы привлекаются к субсидиарной ответственности, «Коммерсант» узнал из материалов арбитражного суда. Заседание по этому делу должно было состояться 4 марта, но было перенесено на 27 марта. Среди ответчиков также значатся Роман Лябихов, Михаил Вайсблат, Валерий Соколов, Тимофей Степаненко, Жумагуль Абдиева, Елена Зиновьева, Анна Заднепровская, Майя Пискунова и Татьяна Соколова. «Дом.РФ» просит привлечь их к субсидиарной ответственности по обязательствам на 804 млн рублей. Именно эту сумму ответчики задолжалт госкомпании ООО «Абсолют» за аренду 116,9 га федеральных земель в Ватутинках в Новой Москве.

Право аренды площадки, где планировалось строительство 1 млн кв. метров недвижимости, эта структура получила в 2013 году на аукционе фонда РЖС (сейчас входит в «Дом.РФ»). Однако с 2014 года «Абсолют» перестал вносить платежи за аренду, и два года назад «Дом.РФ» подал заявление о банкротстве должника.

Тогда же сообщалось, что «Абсолют» – «дочка» девелоперской «Лидер Групп», созданной в Санкт-Петербурге, по данным Forbes, нынешним депутатом Госдумы от КПРФ Александром Некрасовым. После избрания в парламент в 2011 году Некрасов переоформил бизнес на супругу. В апреле 2017 года, через два месяца после заявления о банкротстве «дочки» «Лидера», Роман Лябихов, который на тот момент был гендиректором группы, заявил «Ведомостям», что бизнес поделен. Лябихову перешли московские проекты и на их базе создана ГК «Атлант», петербургские площадки «Лидера» остались за семьей Некрасовых.

Однако как заявил конкурсный управляющий Евгений Жуйков, «анализ строительной и судебной документации показал, что после заявления о разделе активов между ГК «Атлант» и ГК «Лидер Групп» в 2017 году взаимодействие компаний не прекратилось». В частности, Елена Некрасова вплоть до 18 декабря 2018 года являлась стопроцентным владельцем ООО «Лазурь» – застройщика ЖК «Лобня Сити». А нынешний владелец «Атланта» Роман Лябихов летом 2018 года стал гендиректором ООО «Азимут», принадлежащего Елене Некрасовой. В «Дом.РФ» также сообщили, что управление должником осуществлялось консолидированной группой через 28 юридических лиц, которые являются бенефициарами «Лидер Групп». Поэтому все эти лица и еще семь топ-менеджеров структур «Лидер Групп» привлекаются к субсидиарной ответственности.

Напомним, что еще один бизнесмен от партии КПРФ Павел Грудинин нарушил антикоррупционное законодательство, не указав в декларации о доходах сведения о владении офшором Bontro LTD в Белизе.