Военные Индии и Пакистана устроили артиллерийскую перестрелку

При артиллерийских обстрелах с подконтрольной Пакистану территории в штате Джамму и Кашмир получил ранение индийский военнослужащий, сообщил телеканал NDTV.

По версии телеканала, пакистанские военные несколько раз открывали «неспровоцированный огонь» из артиллерии и минометов в районах Ноушера, Сундербани, в округе Пунч. Индийская армия открыла ответный огонь, но результаты его неизвестны, передает ТАСС.

По сведениям The Times of India, за минувшую неделю на линии контроля, которая разделяет армии Индии и Пакистана в спорном Кашмире, было зафиксировано более 60 случаев нарушения режима прекращения огня. Жертвами таких обстрелов стали не менее четырех мирных жителей, еще несколько человек получили ранения различной степени тяжести.

Напомним, отношения Индии и Пакистана обострились после того, как индийские ВВС нанесли удар по тренировочному лагерю исламистской группировки «Джаиш-е-Мухаммад». После этого Пакистан сбил самолет ВВС Индии, был арестован пилот. Индия заявляла, что также сбила самолет пакистанских ВВС.

Во вторник, 5 марта, Пакистан заявил о перехвате индийской подлодки. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о стремлении Индии показать Пакистану, «кто в море хозяин».