Индия показала Пакистану, кто в море хозяин

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5 марта, вторник  |  Последнее обновление — 20:46  |  vz.ru
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Предложены новые способы борьбы с «серыми» кредиторами

Россиян заманивают в финансовую кабалу с целью отъема машины или квартирыФото: Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина призналась Владимиру Путину, что, по сути, проиграла борьбу с нелегальными микрофинансовыми организациями. Несмотря на все старания, «серые» ростовщики живут и здравствуют. Более того, они придумали вполне легальные способы отъема денег и имущества граждан, так что даже прокуратуре сложно подкопаться. Что же с этим можно сделать? Подробности...
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Когда китайские ракеты станут для России угрозой

Министр обороны Германии в гостях у своего китайского коллегиФото: How Hwee Young/Reuters
Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен считает, что китайские ракеты угрожают России. Так же, как российские – Европе. И потому Россия должна быть заинтересована в присоединении Китая к новому ДРСМД. Удивительная логика немецкого политика – чего в ней больше, наивности или сознательного стремления вбить клин между Москвой и Пекином? Подробности...
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России предсказана исламизация

В Москве живут сотни тысяч мусульман, но на весь мегаполис – всего несколько мечетейФото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин выступил с неожиданным предсказанием, что уже через 15 лет примерно каждый третий житель страны будет мусульманином. Эти прогнозы до сих пор опирались на тот факт, что в наших исламских регионах рождаемость кратно превышала общероссийскую. С прогнозом муфтия согласны в РПЦ, но не согласны демографы. Подробности...
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Трамп открыл новый фронт против Индии

Своим решением Трамп сводит на нет 20-летние усилия США по соблазнению ИндииФото: Evan Vucci/AP/ТАСС
В индо-пакистанском инциденте Китай занял сторону Пакистана, а США выступают на стороне Индии. Но случилось то, что не вписывается в сценарий «опосредованной войны» китайцев и американцев: Трамп объявил Индии торговую войну. Не исключена связь и с желанием индийцев купить у России С-400. Был ли этот ход США продуманным по отношению к геополитическому партнеру и чем ответит Дели? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Англичане будут наказаны за побег из Европы

Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений
Политический кризис в Соединенном Королевстве затронул всех. Нет ни одной политической или идеологической силы, которая могла бы утверждать, что дела у неё идут хорошо. Именно поэтому нынешнее положение дел затянется. Подробности...

Украинцам нужно идти на выборы, которые России нельзя признавать

Алексей Нечаев, член координационного совета Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины
«Место сидения определяет точку зрения». Это выражение вполне применимо к надвигающимся на Украину президентским выборам, сущность которых видится по-разному в зависимости от того, где вы находитесь: в Киеве или в Москве. Подробности...
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Максимум любви и милоты за небольшие деньги

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Небольшое помещение на набережной Фонтанки, негромкая музыка и много котов – кто-то спит, кто-то бродит. Это котокафе – можно прийти, подружиться на час с каким-нибудь особенно роскошным рыжим котаном, а потом забыть про него. Подробности...
Обсуждение: 67 комментариев
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      В Рио-де-Жанейро стартовал карнавал, кульминацией которого станут выступления лучших городских школ самбы. В этом году в красочном шествии принимают участие порядка 7 млн человек, в том числе 1,5 млн туристов. В городе перекрыты центральные улицы и даже объявлены дополнительные выходные
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            Индия показала Пакистану, кто в море хозяин

            Индийский флот, в том числе и подводный, слывет гораздо мощнее пакистанского   5 марта 2019, 20:40
            Фото: facebook.com/IndianNavy
            Текст: Андрей Резчиков,
            Оксана Борисова

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            Индо-пакистанская напряженность сменила стихию – после воздушного боя аналогичный едва не случился на воде. Исламабад утверждает, что отогнал от своей морской границы индийскую субмарину. Пока неясно, зачем индийцы подошли так близко к вражескому берегу, да еще и подняли перескоп. Неужели они сами хотели быть замеченными, рискуя при этом попасть под огонь береговых батарей или ВВС?

            Во вторник ВМС Пакистана заявили о пресечении попытки индийской подводной лодки проникнуть во внутренние воды страны. Пакистанцы опубликовали видео, на котором – по их словам – зафиксирован момент перехвата субмарины.

            Как сообщает телеканал «Звезда», инцидент произошел еще в понедельник. При этом отмечается, что субмарина могла быть легко уничтожена, однако Пакистан решил оставить ее в покое «в интересах мира».

            В Исламабаде не без гордости подчеркнули того, что подводный корабль был обнаружен, несмотря на все инвестиции Индии в свой подводный флот. Конкретное место происшествия не указывается.

            «Этот великий подвиг является свидетельством превосходного мастерства пакистанского флота. Военно-морской флот продолжит защищать морскую границу Пакистана. Наши силы способны реагировать на любую агрессию», – заявили в ВМС.

            Это не первый случай – в прошлый раз пакистанские моряки остановили индийскую подлодку на своей границе в 2016 году. Но сейчас, когда отношения двух стран обострились до предвоенной ситуации, перехват подлодки воспринимается особым образом.

            Напомним, противостояние началось после того, как индийские ВВС нанесли удар по тренировочному лагерю исламистской группировки «Джаиш-е-Мухаммад» в пакистанской части Кашмира. После этого Пакистан сбил самолет ВВС Индии, был взят в плен пилот. Индия заявляла, что также сбила самолет пакистанских ВВС, правда, не представив этому никаких доказательств.  

            Руководитель петербуржского клуба моряков-подводников капитан первого ранга Игорь Курдин в беседе с газетой ВЗГЛЯД напомнил, что «границей государства считаются территориальные воды, и по сложившейся международной практике это, как правило, 12 морских миль (1 миля – это 1852 метра)».

            Проникновение в эти воды рассматривается как нарушение территориальной целостности, а страна, в данном случае Пакистан, «имеет законное право применить оружие по кораблю, который нарушил ее границу».                               

            По словам Курдина, иногда такие нарушения происходят непреднамеренно, «когда подводная лодка, скажем так, теряет свое место из-за ошибок штурмана и случайно пересекает границу».

            «Но иногда такие случаи являются демонстративными. С учетом нынешней обстановки во взаимоотношениях Индии и Пакистана, это было, скорее всего, преднамеренным нарушением границы. Тем более, если подводная лодка делала это с поднятым перископом, то индийские моряки заведомо хотели, чтобы их обнаружили», – пояснил эксперт и добавил:

            «Но в данном случае индийцев допустила неоправданный риск, потому что против них могли просто примерить оружие и утопить. А с политической точки зрения это и вовсе бессмысленно». 

            Редактор журнала «Арсенал отечества» Алексей Леонков рассказал, что на вооружении ВМС Индии находятся российские, немецкие и французские подлодки. Но основу подводного флота составляют подлодки советского проекта 877 «Палтус» в количестве девять штук.

            «Это дизельная подлодка. НАТО относит ее к классу Кило. Их часто путают с проектом «Варшавянка», хотя они разные. По этому проекту строилось определенное количество субмарин. Первую подлодку индийцы получили в 1986 году», – сказал Леонков газете ВЗГЛЯД.

            Также Индия закупает у Франции подлодки типа «Скорпен». Пока получена одна субмарина (в 2017 году). До 2022 года планируется поставка еще пяти.

            «Помимо этого в Индии эксплуатируется советская подлодка проекта 971 «Щука», способная нести стратегические баллистические ракеты с ядерными боеголовками. Она была передана Индии в 2012 году и получила название «Чакра», – сказал эксперт, добавив, что в распоряжении Дели есть еще порядка четырех немецких подлодок типа 209.

            В то же время Леонков недоумевает, зачем было посылать подлодку к самым берегам Пакистана, если, конечно, все, что сообщил Исламабад вообще соответствует действительности.

            «У индийцев есть самолеты-разведчики на базе российского А-50, также есть проект на базе бразильского самолета Embraer с разведывательным оборудованием, которое сделали для них Швеция и Израиль. Чтобы разведать, что у происходит в Пакистане, много ума не надо. Не заходя в чужое воздушное пространство, самолет может снять всю картинку. Скорее всего, такие перехваты, как тот, что произошел с подводной лодкой, – это эпизоды информационной войны, граничащие с отсутствием здравого смысла», – предположил Леонков.

            Что касается ВМФ Пакистана, то российские эксперты оценивают его невысоко.

            «Исторически Пакистан сначала ориентировался на США, потом, когда эти отношения стали осложняться, Пакистан переориентировался на Китай. Китай предоставил Пакистану фрегаты, – современные по китайским понятиям, но весьма устаревшие по нашим. То же самое касается и субмарин. Поэтому сегодня Пакистан располагает флотом, который строился преимущественно в Китае. Плюс есть еще несколько устаревших американских посудин», – сказал газете ВЗГЛЯД доктор военных наук, капитан первого ранга Константин Сивков.

            «У него имеются на вооружении только несколько устаревших дизель-электрических лодок. Частью это лодки немецкие, частью китайского производства. И они совершенно несопоставимы с подлодками, которые есть у Индии, – сказал Сивков. – Авианосцев у них вообще нет, поэтому всегда с началом боевых действий против индийцев, пакистанский флот терпел поражение в первые же часы или максимум дни, оказывался в итоге недееспособным. Такая же картина и сейчас. Соперничать с Индией на море Пакистан сегодня не в состоянии».

            Кстати, Дели во вторник не стал прямо комментировать сообщения из Исламабада, поэтому установить, что же произошло у пакистанского берега на самом деле, довольно сложно. Однако главком ВМС Индии адмирал Сунил Ланба сделал по этому поводу прозрачный намек. «Индия сейчас сталкивается с новой, еще более опасной формой государственного терроризма. Свидетельством этого стала атака чудовищного масштаба в индийском штате Джамму и Кашмир, которая была совершена всего три недели назад», – цитирует ТАСС адмирала. 

            «К нам также поступают сведения о том, что боевики проходят подготовку для совершения новых атак, в том числе с моря», - подчеркнул Ланба. «В этих условиях военный флот Индии находится в состоянии полной готовности. Если потребуется, мы дадим быстрый и решительный ответ на любые авантюры», – пригрозил он.


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