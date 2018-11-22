Может ли индо-пакистанский конфликт перерасти в ядерную войну?

В среду Индия и Пакистан оказались на грани полномасштабной войны – уже четвертой за последние 75 лет. Армии обеих стран приведены в полную боевую готовность, в том числе и ядерные силы. Если сравнивать потенциалы Индии и Пакистана в разрезе обычных вооружений – армия Индии вне всяких сомнений сильнее своих пакистанских визави.

Однако по части ядерного оружия между Исламабадом и Дели сохраняется полный паритет: количество боеголовок, по разным экспертным оценкам, колеблется от 100 до 130 единиц на каждую из стран.

В связи с этим общественность беспокоит весьма непраздный вопрос: что будет, если индо-пакистанский конфликт перейдет в сверхгорячую фазу и впервые после 1945 года дело дойдет до ядерных ударов?

Источники, близкие к Российской академии ракетных и артиллерийских наук, в беседе с газетой ВЗГЛЯД подчеркнули: с точки зрения военной теории, удар бывает ограниченным, полуограниченным, развернутым и масштабным.

Допустим, пакистанцы нанесут один тактический удар по Дели – это приведет к гибели не менее пяти млн человек. Если будет произведено несколько ударов по другим городам – число жертв начнет возрастать «неконтролируемо», особенно в случае контрударов со стороны Индии.

Однако военные эксперты, опрошенные газетой ВЗГЛЯД, все же считают более вероятным ядерные удары не столько по мегаполисам, сколько по пустыне или по расположенным вдали от городов военным объектам. Это потребуется, чтобы показать противнику серьезность своих намерений – мол, «не шутите с нами, прекратите войну обычными средствами или мы нанесем ядерный удар уже по вашим городам».

Другие эксперты не исключают: в случае использования оружия массового поражения, большая ядерная тройка в лице России, США и Китая потребует от Исламабада и Дели прекратить такую войну.

«В случае невыполнения ультиматума, скорее всего, будут нанесены удары по обеим воюющим сторонам, что в конечном итоге заставит их сесть за стол переговоров. То есть по обеим сторонам могут быть нанесены удары, в том числе и ядерные, с целью уничтожения ядерного потенциала обеих стран», – предположил в интервью газете ВЗГЛЯД президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук, капитан I ранга Константин Сивков.

Однако не успеет ли радиационное облако достичь России, или хотя бы пределов СНГ? Расстояние от северных границ обеих конфликтующих стран до Таджикистана составляет не так уж и много – например, до Пакистана всего 15 км. Впрочем, надо напомнить, что север Индии и Пакистана полностью покрывают самые высокие в мире горы – Гималаи, которые затормозят любые низкие ветры.

По мнению Сивкова, прежде всего радиоактивные осадки затронут лишь соседние страны. Странам постсоветского пространства конфликт угрожает лишь опосредовано. Схожего мнения придерживается кандидат географических наук Михаил Локощенко.

«Напрямую нас это, конечно, не затронет. В наши широты нет прямого доступа воздушных масс из настолько низких широт, где расположены Индия и Пакистан. Зимой там господствует зимний муссон, который дует с суши на океан очень стабильно. Летом – летний муссон, тоже очень мощный, но он ограничен cеверным районом Индии и Северным Пакистаном и, конечно, эта граница лежит далеко от наших рубежей. Поэтому никакой индийский муссон – ни летний, ни зимний – достичь нас не может», – сказал газете ВЗГЛЯД Локощенко.

При этом он добавил, что любая примесь, попадая в атмосферу, рассеивается, если проходит достаточно много времени, а процессы перемешивания воздушных масс способствуют распределению примесей на больших высотах, что в итоге распространяет их над всей территорией Земли.

«В любом случае, применение ядерного оружия опасно, хотя прямого выброса в нижней атмосфере ждать не приходится. Нам бояться этого стоит не больше, чем другим регионам планеты, удаленным от Индии», – отметил Локощенко.

Таким образом, нам остается надеяться лишь на то, что руководству Индии и Пакистана хватит мудрости не доводить ситуацию до такого уровня эскалации, когда обмен ядерными ударами станет неизбежным.