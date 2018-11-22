Может ли индо-пакистанский конфликт перерасти в ядерную войну?

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27 февраля, среда  |  Последнее обновление — 21:06  |  vz.ru
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Крым запланировал новый туристический рекорд

Крым постепенно превращается во вполне престижное для российского туриста место под солнцемФото: Станислав Красильников/ТАСС
Крым провел свой самый успешный курортный сезон, причем за все постсоветские годы. Число туристов приблизилось к 7 млн человек. Они принесли в бюджет более 3,2 млрд рублей в виде налоговых отчислений. Во всех успехах «винят» Крымский мост. Что же будет дальше? Удастся ли крымчанам взять новые вершины или хотя бы удержаться на текущей высоте? Подробности...
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Россия собрала «административный кулак» для решения проблем Севера

Опять, как и 80 лет назад, во времена папанинцев, наша страна пытается победить АрктикуФото: Н. М. Аввакумов
Владимир Путин создал «министерство Арктики». По его решению, развитие этого региона стало задачей Минвостокразвития. Специалисты полагают: это не просто бюрократический ход, а старт практического освоения арктических территорий и акваторий. В частности, современные управленцы призваны осуществить то, что на протяжении 80 лет было мечтой героев-полярников: проложить Северный морской путь. Подробности...
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Что ответить на претензии Нурмагомедова к «порноспектаклю» в Махачкале

Знаменитый боец единоборств не стал сдерживать своих эмоций по поводу театральной постановкиФото: John Locher/AP/TASS
Знаменитый боец единоборств Хабиб Нурмагомедов счел нужным высказаться о театральном искусстве. По его мнению, идущий в Махачкале спектакль «Охота на мужчин» является «порнухой» и «оскорблением», за которое организаторы должны «понести наказание по закону». Что ж, в законе действительно есть четкие указания относительно того, как сам Нурмагомедов должен реагировать на этот спектакль. Подробности...
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Индия и Пакистан угрожают «взорвать» Азию

Индии и Пакистану ради мира в регионе следует проявить по-истине верблюжье спокойствеФото: Partha Sarkar/Zuma/ТАСС
Индия и Пакистан оказались как никогда близки к очередной, четвертой за 70 лет, войне. Обмениваясь авиаударами, стороны начали нести потери на земле и в воздухе, из-за чего уже пострадало международное пассажирское авиасообщение. Какими военными потенциалами обладают Дели и Исламабад и как дальше будет развиваться военный конфликт двух ядерных держав? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Пять лет Майдана – современное искусство погрома

Андрей Манчук, политолог
Украинские националисты разгромили выставку китчевых портретов Тараса Шевченко. Погром поддержал дьякон Владимирского собора Ярослав Ясенец. Он назвал картины «дегенеративным искусством», прямо процитировав Адольфа Гитлера. Подробности...
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Не забудьте навсегда выключить телевизор

Инокиня Евгения (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Из новостей вырисовывалась апокалиптическая картина войны всех против всех и единого порыва ненависти всего мира к русским. Отовсюду звучали тревожные сообщения: русских не заселили в отель в Чехии, оскорбили в Германии, задержали в США. Подробности...
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Важная штука – готовность подчиниться воле большинства

Алексей Фельдгендлер, программист, предприниматель (Осло)
Что меня восхищает в норвежской культуре, так это умение организовываться. Причем, в отличие от успехов в лыжном спорте и добыче шельфовой нефти, об этом поводе для гордости сами норвежцы, похоже, не знают. Подробности...
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          Может ли индо-пакистанский конфликт перерасти в ядерную войну?

          		   27 февраля 2019, 19:30
          Текст: Алексей Нечаев

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          В среду Индия и Пакистан оказались на грани полномасштабной войны – уже четвертой за последние 75 лет. Армии обеих стран приведены в полную боевую готовность, в том числе и ядерные силы. Если сравнивать потенциалы Индии и Пакистана в разрезе обычных вооружений – армия Индии вне всяких сомнений сильнее своих пакистанских визави.

          Однако по части ядерного оружия между Исламабадом и Дели сохраняется полный паритет: количество боеголовок, по разным экспертным оценкам, колеблется от 100 до 130 единиц на каждую из стран.

          В связи с этим общественность беспокоит весьма непраздный вопрос: что будет, если индо-пакистанский конфликт перейдет в сверхгорячую фазу и впервые после 1945 года дело дойдет до ядерных ударов?

          Источники, близкие к Российской академии ракетных и артиллерийских наук, в беседе с газетой ВЗГЛЯД подчеркнули: с точки зрения военной теории, удар бывает ограниченным, полуограниченным, развернутым и масштабным.

          Допустим, пакистанцы нанесут один тактический удар по Дели – это приведет к гибели не менее пяти млн человек. Если будет произведено несколько ударов по другим городам – число жертв начнет возрастать «неконтролируемо», особенно в случае контрударов со стороны Индии.

          Однако военные эксперты, опрошенные газетой ВЗГЛЯД, все же считают более вероятным ядерные удары не столько по мегаполисам, сколько по пустыне или по расположенным вдали от городов военным объектам. Это потребуется, чтобы показать противнику серьезность своих намерений – мол, «не шутите с нами, прекратите войну обычными средствами или мы нанесем ядерный удар уже по вашим городам».

          Другие эксперты не исключают: в случае использования оружия массового поражения, большая ядерная тройка в лице России, США и Китая потребует от Исламабада и Дели прекратить такую войну.

          «В случае невыполнения ультиматума, скорее всего, будут нанесены удары по обеим воюющим сторонам, что в конечном итоге заставит их сесть за стол переговоров. То есть по обеим сторонам могут быть нанесены удары, в том числе и ядерные, с целью уничтожения ядерного потенциала обеих стран», – предположил в интервью газете ВЗГЛЯД президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук, капитан I ранга Константин Сивков.

          Однако не успеет ли радиационное облако достичь России, или хотя бы пределов СНГ? Расстояние от северных границ обеих конфликтующих стран до Таджикистана составляет не так уж и много – например, до Пакистана всего 15 км. Впрочем, надо напомнить, что север Индии и Пакистана полностью покрывают самые высокие в мире горы – Гималаи, которые затормозят любые низкие ветры.

          По мнению Сивкова, прежде всего радиоактивные осадки затронут лишь соседние страны. Странам постсоветского пространства конфликт угрожает лишь опосредовано. Схожего мнения придерживается кандидат географических наук Михаил Локощенко.

          «Напрямую нас это, конечно, не затронет. В наши широты нет прямого доступа воздушных масс из настолько низких широт, где расположены Индия и Пакистан. Зимой там господствует зимний муссон, который дует с суши на океан очень стабильно. Летом – летний муссон, тоже очень мощный, но он ограничен cеверным районом Индии и Северным Пакистаном и, конечно, эта граница лежит далеко от наших рубежей. Поэтому никакой индийский муссон – ни летний, ни зимний – достичь нас не может», – сказал газете ВЗГЛЯД Локощенко.

          При этом он добавил, что любая примесь, попадая в атмосферу, рассеивается, если проходит достаточно много времени, а процессы перемешивания воздушных масс способствуют распределению примесей на больших высотах, что в итоге распространяет их над всей территорией Земли.

          «В любом случае, применение ядерного оружия опасно, хотя прямого выброса в нижней атмосфере ждать не приходится. Нам бояться этого стоит не больше, чем другим регионам планеты, удаленным от Индии», – отметил Локощенко.

          Таким образом, нам остается надеяться лишь на то, что руководству Индии и Пакистана хватит мудрости не доводить ситуацию до такого уровня эскалации, когда обмен ядерными ударами станет неизбежным.


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