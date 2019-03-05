Додон заявил о возможности быстрого решения проблемы Приднестровья

Президент Молдавии Игорь Додон выразил мнение, что существующая международная обстановка благоприятна для решения приднестровской проблемы, прогресс в урегулировании которой может быть достигнут достаточно быстро.

По словам президента Молдавии, его советники обсуждали концепцию урегулирования приднестровской проблемы с представителями России, Евросоюза и Соединенных Штатов, передает ТАСС.

«Я считаю, что дела [в этой области] могут двигаться достаточно быстро. Я считаю, что для России, для Евросоюза и США этот регион мог бы быть хорошим примером решения замороженных конфликтов. И мы близки к решению», – заявил Додон в интервью телеканалу N4.

Однако, по его словам, процесс пока тормозится лишь в Кишиневе, где после выборов должно быть сформировано новое правительство. Президент Молдавии подчеркнул, что между правительством, парламентом и президентом республики по этому вопросу должна быть сформирована общая позиция.

«В концепции ничего не говорится о федерализации, на которой много спекулируют сегодня. В основе [единого государства] лежит сбалансированная внешняя политика и международно-признанный статус постоянного нейтралитета... Без НАТО, иностранных войск и т. д. Эта концепция была очень хорошо воспринята на Востоке и Западе», – отметил президент.

Ранее политолог Сергей Назария заявил газете ВЗГЛЯД о тяжелейшем поражении пророссийских сил на выборах в Молдавии.