Европейское командование ВС США затребовало усиления для сдерживания России

Командующий Вооруженными силами США в Европе генерал Кертис Скапаротти заявил, что европейская группировка сил нуждается в дополнительных авиационных и морских силах.

Скапаротти на слушаниях в Сенате заявил, что дополнительные силы необходимы для сдерживания России, передает РИА «Новости».

«С учетом модернизирующегося и все более агрессивного военного присутствия России Европейское командование ВС США рекомендует увеличить численность наших размещенных на постоянной основе и ротируемых сил, чтобы усилить наши возможности сдерживания», – заявил генерал, передает ТАСС.

В конце февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что расширение североатлантического альянса на Восток не должно расцениваться как провокация против России.