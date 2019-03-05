Песков назвал смехотворными результаты расследования о «влиянии» России на Трампа

Проводимые Вашингтоном расследования влияния, которое Москва якобы оказывает на политику президента США Дональда Трампа, приносят смехотворные результаты и уже девальвировали себя, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Этих расследований так много, что их значение, безусловно, девальвировалось. В целом это все, конечно, все меньше и меньше походит на серьезный подход. Главное, что ни одно из ранее начатых расследований не дало хоть каких-то серьезных, кроме смехотворных, результатов», – отметил он, передает ТАСС.

Между тем, в феврале бывший адвокат американского президента Дональда Трампа Майкл Коэн заявил, что не может подтвердить «сговор Трампа с Россией».

Напомним, в Кремле неоднократно подчеркивали, что работа комиссии Мюллера не выдерживает критики. Глава Белого дома Дональд Трамп указывал на необоснованность расследования Мюллера, призывая закончить «охоту на ведьм».