Коэн не подтвердил сговор Трампа с Россией

Бывший адвокат американского президента Дональда Трампа Майкл Коэн заявил, что не может подтвердить «сговор Трампа с Россией».

«Поднимались вопросы о том, знаю ли я какие-либо прямые данные о том, что господин Трамп или его штаб сговаривались с Россией. Я хочу ясно сказать, что я такого не знаю. Но у меня есть подозрения», – сказал Коэн во время слушаний в надзорном комитете палаты представителей.

Он подозревает, что лидер США заранее знал об утечке документов Демократической партии через сайт WikiLeaks, а также был в курсе встречи членов своего предвыборного штаба с юристом Натальей Весельницкой, пишет РИА «Новости».

По словам Коэна, сын Трампа обсуждал с отцом встречу, которая, по предположениям экс-адвоката американского лидера, являлась именно встречей с Весельницкой. Именно она, по мнению СМИ, связана со сговором Трампа и России.

Также Коэн обвинил своего бывшего работодателя в расизме. Он заявил, что, по мнению Трампа, страной не могут управлять чернокожие, а черное население США не будет за него голосовать в связи с тем, что «слишком глупо».

Коэн добавил, что на самом деле президент США интересовался небоскребом в Москве во время собственной кампании, но лгал всем, будто не делал этого, сообщает «Интерфакс».

Ранее экс-юрист Трампа согласился дать показания в Сенате США.

Напомним, Коэн признался, что нарушал законы о финансировании предвыборных кампаний и уклонении от уплаты налогов. Он рассказал, что являлся посредником при передаче денег порноактрисе Сторми Дэниелс якобы за молчание. В декабре 2018 года экс-адвоката Трампа приговорили к трем годам тюрьмы.

В рамках расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о якобы вмешательстве России в американские выборы Коэн признался, что врал по поводу отсутствия контактов после января 2016 года с россиянами по проекту строительства Trump Tower в Москве.