Экс-адвокат Трампа приговорен к трем годам тюрьмы

Бывший юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коэн, ранее сознавшийся в финансовых махинациях и иных преступлениях, приговорен судом Нью-Йорка к трем годам тюрьмы, сообщил телеканал CNN.

Судья Южного округа Нью-Йорка приговорил Коэна к трем годам лишения свободы за нарушение законов избирательной кампании, передает РИА «Новости».

«Я приговариваю вас к 36 месяцам тюрьмы за нарушения закона о финансировании избирательной кампании… и к двум месяцам тюрьмы за ложные показания конгрессу», – сообщил судья Уильям Пули и добавил, что вынося приговор, показывает всем, «что закон нарушать нельзя».

Ранее экс-адвокат Трампа сознался в уклонении от уплаты налогов, нарушении правил финансирования предвыборной кампании, махинациях в банковской сфере, предоставлении ложных сведений финансовым организациям США и даче ложных показаний Конгрессу.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Коэн подставил президента США и подвел его под импичмент. Причиной стало другое заявление Коэна – под присягой он сообщил, что Трамп велел ему «заплатить женщинам с целью повлиять на выборы».